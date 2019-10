MotoGp – Marquez davanti a tutti nel warm up, migliora Valentino Rossi [TEMPI]

Marquez davanti a tutti nel warm up del Gp del Giappone: lo spagnolo ancora una volta meglio delle Yamaha

E’ andato in scena nella notte italiana il warm up del Gp del Giappone: a piazzarsi davanti a tutti è stato un ottimo Marc Marquez, che ancora una volta si è lasciato alle spalle una Yamaha del team Petronas, quella di Quartararo, seguito da Rins. Quarto invece Morbidelli che in gara partirà dal secondo posto, seguito dalle Yamaha ufficiali di Vinales e Rossi. E’ Dovizioso il miglior ducatista, settimo, mentre Jorge Lorenzo è ancora lontano, 18°.

