MotoGp – Terminate le FP2 a Motegi: Quartararo supersonico, Valentino Rossi strappa la top-5 [TEMPI]

Il pilota francese stacca il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone, alle sue spalle Viñales e Marquez

Continua il dominio della Yamaha a Motegi, anche nella seconda sessione di prove libere sono le moto giapponesi a piazzarsi davanti a tutti, con Fabio Quartararo che si prende il miglior tempo.

Il pilota francese del SIC Petronas ferma il crono sull’1:44.764, precedendo di tre decimi la M1 ufficiale di Maverick Viñales, il più veloce nelle FP1. Poco più staccato ecco il neo campione del mondo Marc Marquez, abile a precedere la Ducati di Andrea Dovizioso e la Yamaha di Valentino Rossi, riuscito a strappare la top-5 proprio sotto la bandiera a scacchi. Sesto Franco Morbidelli, seguito dallo sfortunato Jack Miller, protagonista di una caduta nel finale delle FP2. Ottava piazza per Danilo Petrucci, mentre Mir e Aleix Espargaro chiudono la top ten. I tempi fatti segnare in questa sessione potrebbero già valere l’accesso in Q2, dal momento che nella giornata di domani è concreto il rischio di pioggia. I primi dieci delle FP2 hanno dunque già in tasca il pass per la sessione decisiva delle Qualifiche.

