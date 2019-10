MotoGp – Semafori spenti a Motegi: il VIDEO della partenza del Gp del Giappone

Dopo le vittorie italiane di Dalla Porta e Luca Marini rispettivamente nella gara di Moto3 e Moto2, è arrivato il turno della gara di MotoGp a Motegi. Semafori spenti in Giappone, con Marquez che è riuscito a mantenere la sua prima posizione, per pochi secondi, seguito da Quartararo, mentre Morbidelli ha perso qualche posizione dopo la partenza dalla seconda posizione in griglia. Subito forte Vinales, a caccia di una bella rimonta e di una gara con i migliori.

Subito un bel duello tra Marquez e Quartararo, col francese che ha presto superato il campione del mondo, per poi venire nuovamente scavalcato dal pilota della Honda e rischiare un’amara caduta.

