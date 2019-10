MotoGp – Ritiro Valentino Rossi, il Dottore parla del suo futuro ai suoi tifosi in Thailandia

Valentino Rossi parla ai suoi fan thailandesi del suo futuro: le parole del Dottore in un evento Yamaha

Inizia domani il weekend di gara del Gp della Thailandia: i piloti risponderanno alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì a Buriram, prima di scendere in pista, venerdì, per le prime sessioni di prove libere. In attesa di tornare in pista, i piloti Yamaha sono stati protagonisti di un evento Yamaha durant e il quale Valentino Rossi ha parlato del suo futuro.

“Sicuramente gareggerò l’anno prossimo, nel 2020 e poi non lo so, vedremo, ma sicuramente l’anno prossimo si!“, ha affermato il nove volte campione del mondo. “Mi piace gareggiare, mi piace guidare la mia yamaha, mi piace questa vita, la passione fa la differenza“, ha aggiunto Valentino Rossi.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE