Poker del Diablo a Buriram, Quartararo si prende la pole position in Thailandia: Valentino Rossi in difficoltà

Il rookie francese partirà domani davanti a tutti sulla griglia di partenza del Gp della Thailandia, dietro di lui Viñales e Marquez

Pole position per Fabio Quartararo in Thailandia, il francese conferma il suo ottimo feeling con la pista di Buriram e si prende il miglior tempo davanti ad uno scatenato Maverick Viñales.

Una battaglia pazzesca, con entrambi i piloti che scendono sotto l’1:29, con il rookie del SIC Petronas che ottiene la quarta pole della sua straordinaria stagione. Ci pensa Marc Marquez a completare la prima fila, portando a casa un’altra scivolata nel finale di sessione. Quarta posizione per Franco Morbidelli, abile a precedere la Ducati di Danilo Petrucci e la Pramac di Jack Miller. Dovizioso non riesce ad andare oltre la settima piazza, tenendo alle proprie spalle la Suzuki di Joan Mir. Solo nono Valentino Rossi, anche lui finito nella ghiaia con la sua Yamaha prima di tornare in pista con la seconda moto. Completa la top ten l’altra Suzuki di Rins, mentre Pol e Aleix Espargaro si dividono l’undicesima e la dodicesima posizione.

