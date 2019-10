Marc Marquez sull’8volante, vittoria e ottavo titolo in Thailandia: lo spagnolo è campione del mondo!

Il pilota della Honda conquista l’ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGp, vincendo anche il Gran Premio della Thailandia davanti a Quartararo e Viñales

Una superiorità pazzesca, un dominio impressionante che porta la firma di Marc Marquez. Non solo nel Gran Premio della Thailandia, vinto davanti ad un mai domo Fabio Quartararo, ma addirittura nell’intero Mondiale 2019, guidato fin dalla prima gara.

Il pilota della Honda vince anche a Buriram e si conferma campione del mondo, vincendo l’ottavo titolo iridato in carriera, il sesto in MotoGP, nonché il quarto di fila nella Top class. Una superiorità davvero clamorosa quella del fenomeno di Cervera, che chiude i conti al primo match point disponibile, facendolo nel miglior modo che conosce: ovvero salendo sul gradino più alto del podio. Niente da fare per Andrea Dovizioso, che si accontenta del quarto posto alle spalle di Maverick Viñales, alzando aritmeticamente bandiera bianca al cospetto di un avversario troppo forte da tenere a bada. Un Mondiale trascorso sempre al massimo, chiudendo tra il primo e il secondo posto in tutte le gare, tranne quella di Austin chiusa con uno zero per una caduta arrivata quando era saldamente in testa. Oggi la ciliegina finale su una torta succulenta, mangiata a piene mani lasciando le briciole agli avversari. Nella giornata di Marquez, Valentino Rossi chiude mestamente in ottava posizione, preceduto anche da Rins, Morbidelli e Mir. Chiudono la top ten di giornata Petrucci e Nakagami, che completano una giornata non proprio positiva per entrambi. Ma oggi tutti in piedi per Marc Marquez, ancora una volta campione del mondo della MotoGp.

