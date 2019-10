Samurai Marquez in Giappone, pole position pazzesca a Motegi: splendido secondo posto per Morbidelli

Il campione del mondo si prende la pole position in Giappone, precedendo i due piloti SIC Petronas che completano la prima fila

Marc Marquez non si ferma più, lo spagnolo non è sazio dopo il titolo mondiale vinto in Thailandia e, anche in Giappone, si prende la pole position con una prestazione perfetta.

Il fenomeno di Cervera non lascia scampo ai propri rivali, fermando il crono sull’1:45.763, un riferimento inarrivabile per gli altri piloti in pista. Ad avvicinarsi più di tutti è Franco Morbidelli, pazzesco in sella alla sua Yamaha del team SIC Petronas. L’italiano si prende la seconda posizione davanti al compagno di squadra Fabio Quartararo, che completa così la prima fila. Dietro il francese si piazza Maverick Viñales, in difficoltà proprio nel momento clou del fine settimana, dopo gli ottimi riferimenti di ieri. Cal Crutchlow e Jack Miller seguono lo spagnolo della Yamaha, con Dovizioso e Petrucci che devono accontentarsi del settimo e ottavo posto in griglia. Aleix Espargaro chiude nono, tenendo alle proprie spalle uno spento Valentino Rossi, capace di precedere solo le due Suzuki di Rins e Mir.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE