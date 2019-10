MotoGp – Viñales imprendibile a Phillip Island, pole position pazzesca dello spagnolo: Rossi in seconda fila

Il pilota spagnolo della Yamaha è l’unico a scendere sotto il muro dell’1.29, precedendo Quartararo e Marquez. Rossi quarto, Dovizioso solo decimo

Il vento dà tregua a Phillip Island, così c’è bandiera verde per le Qualifiche di MotoGp, dominate da uno strepitoso Maverick Viñales. Il pilota spagnolo domina in lungo e in largo, prendendosi una splendida pole con il crono di 1’28″492, unico pilota in pista a scendere sotto il muro dell’1’29”.

Dietro il rider della Yamaha, staccato di mezzo secondo, si piazza un sorprendente Fabio Quartararo, riuscito a ristabilirsi al meglio dopo la caduta avvenuta nelle FP1. Completa la prima fila il campione del mondo Marc Marquez, abile a precedere Valentino Rossi e Danilo Petrucci. Sesta posizione per Cal Crutchlow, mentre Andrea Iannone conquista un fantastico ottavo posto dietro il compagno Aleix Espargaro. Miller e Dovizioso completano la top ten, con Morbidelli solo undicesimo.

