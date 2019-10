MotoGp – Terminate le FP4 in Thailandia: Quartararo beffa Marquez, Valentino Rossi sesto [TEMPI]

Il pilota francese fa segnare il miglior tempo nella quarta e ultima sessione di prove libere, dietro di lui Marquez e Viñales

Fabio Quartararo si piazza davanti a tutti in Thailandia, il pilota del SIC Petronas si prepara al meglio in vista delle qualifiche facendo segnare il miglior tempo in 1:30.755. Una prestazione solida quella del rookie francese, che gli consente di tenere dietro la Honda di Marc Marquez e la Yamaha ufficiale di Viñales. Quarta la Pramac di Jack Miller, che dimostra di essere tra i più in forma tra i piloti Ducati. Dovizioso deve accontentarsi della quinta posizione, ottenuta piazzandosi davanti a Valentino Rossi e Alex Rins. Ottava piazza per Franco Morbidelli, mentre Pol Espargaro e Danilo Petrucci completano la top ten. Ultimo e in difficoltà Jorge Lorenzo, costretto a pagare ben due secondi dal leader Quartararo.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE