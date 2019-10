MotoGp – Troppo vento a Phillip Island, cancellato il programma di oggi: le qualifiche slittano a domani

Dopo una riunione con i piloti, la Commissione Sicurezza ha deciso di cancellare il programma di oggi per troppo vento, rinviando tutto a domani

Quarta sessione di prove libere interrotta a dodici minuti dalla fine e Qualifiche rinviate a domani, è questa la decisione della Safety Commission presa a causa del forte vento che sta flagellando il circuito di Phillip Island.

La brutta caduta di Miguel Oliveira nel corso delle FP4 ha spinto i piloti a chiedere lo stop, prontamente arrivato dopo una breve riunione avvenuta in circuito. La comunicazione ufficiale sottolinea come il programma di oggi sia cancellato, domani mattina poi si procederà a valutare le condizioni atmosferiche per una eventuale sessione di qualifica suddivisa nello scheduling predisposto tradizionalmente tra Q1 e Q2. Sulla questione si è soffermato anche Tardozzi: “i piloti sono tutti d’accordo sul fermarsi. C’è troppo vento e la caduta di Oliveira è dovuta a questo. Oggi non vi sono le condizioni di sicurezza, è troppo pericoloso per una MotoGP“.

