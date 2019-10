MotoGp, Rins mette in guardia Dovizioso: “la mia intenzione è quella di finire secondo nel Mondiale”

Il pilota spagnolo ha rivelato di voler chiudere al secondo posto nella classifica mondiale, attaccando Dovizioso nelle gare che mancano da qui alla fine dell’anno

Alex Rins ha un obiettivo ben preciso per questo Mondiale 2019, ovvero quello di chiudere al secondo posto della classifica piloti, scavalcando Andrea Dovizioso.

Un compito non semplice, visto che mancano cinque gare alla conclusione e i punti che li dividono son ben 46. Il rider della Suzuki però non vuole darsi per vinto, come ammesso alla vigilia del week-end della Thailandia: “la mia intenzione è di attaccare Dovi e provare a finire secondo. Per me è importante. Essere campione sarebbe il top, ma anche finire secondo o terzo sarebbe incredibile. Non sono venuto in Thailandia per pensare a quanto perderemo sul rettilineo, perché penso che saremo in grado di recuperarlo sul resto del circuito. C’è un tratto con diverse curve da raccordare che penso ci possa avvantaggiare. Le aspettative quindi sono di fare un risultato migliore dell’anno scorso. Cercherò di vincere e, in caso contrario, sarò nel gruppo. A tutti noi piace vincere, ma bisogna essere anche realisti. Ad Aragon sono partito per vincere, avevo il ritmo per lottare con Marquez, ma sono rimasto indietro in qualifica e poi mi sono toccato con Morbidelli“.

