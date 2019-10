MotoGp – Fabio Quartararo svela il suo sogno nel cassetto, coinvolto anche… Valentino Rossi

Il pilota francese ha rivelato di avere il sogno di diventare campione del mondo, soffermandosi poi anche su Valentino Rossi

E’ senza dubbio la sorpresa più bella di questo Mondiale 2019, Fabio Quartararo ha preso subito le misure alla MotoGp, lottando stabilmente per le prime posizioni nonostante sia un rookie.

La vittoria non è ancora arrivata, ma le pole position sì e il francese riparte da quelle per provare a realizzare in futuro il proprio sogno: quello di diventare campione del mondo. Non sarà per nulla facile avere la meglio su Marquez, ma Quartararo non è tipo che ama arrendersi: “l’obiettivo è battere Marc. Nel futuro voglio essere campione de Mondo, e per questo servirà batterlo. A Misano ci sono andato vicino, perché era un circuito fatto apposta per noi. Arriverà un circuito in cui starò ancora meglio, e punterò nuovamente ala vittoria. Io come Leclerc? Più che a lui ho pensato a Di Giannantonio, che era stato superato all’ultimo da Fernandez. Per me essere in MotoGp è già un sogno. Non c’è pressione. Quest’anno ho sentito molto di più il supporto dei fans, soprattutto dei bambini. Spero di essere un esempio per loro, da piccolo Valentino era il mio esempio. So di non essere ancora a questi livelli, ma spero un giorno di poter diventare per i bambini un esempio per il lavoro e per questo sport“.

Infine, non è mancata una battuta su Valentino Rossi: “da quando avevo 4-5 anni Valentino è il mio idolo. Quando ero in Moto2 lo stesso, speravo un giorno di guidare con lui, e adesso lo sto facendo. Sto pensando più al 2020 che al 2021, ma ne sarei orgoglioso. Mi piacerebbe molto correre con lui“.

