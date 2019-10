MotoGp, Pol Espargaro corre verso il rientro: lo spagnolo vuole correre il Gran Premio di Thailandia

Il pilota della KTM è già a Buriram per sottoporsi alla visita di controllo, fondamentale per poter essere considerato ‘fit’ dopo la frattura di Aragon

Pol Espargaro ha intenzione di partecipare al Gran Premio di Thailandia, dopo aver saltato l’appuntamento di Aragon per la frattura del radio distale sinistro.

Un inconveniente che lo ha costretto anche a subire un intervento chirurgico a Barcellona, un’operazione necessaria per ridurre la frattura e tornare il prima possibile in moto. Secondo quanto riferito da Motorsport.com, il pilota della KTM è già a Buriram pronto per sottoporsi alla visita di controllo, con l’obiettivo di partecipare venerdì alla prima sessione di prove libere. “E’ stato davvero bravo. Non ha smesso un minuto di lavorare sul suo recupero, con doppie sessioni giornaliere di fisioterapia ed allenamento” le parole dell’ufficio stampa del pilota. “Certo, poi bisognerà vedere come andranno le cose quando salirà in sella venerdì“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE