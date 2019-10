MotoGp – Petrucci vola a Buriram pieno di motivazione: “voglio assolutamente cambiare la situazione”

Danilo Petrucci a Buriram per ritrovare il feeling della prima metà di stagione: le sensazioni del ternano della Ducati alla vigilia del Gp della Thailandia

La Ducati vola in terra asiatica, dove inizia il tour extra europeo della stagione 2019 di MotoGp: domenica si correrà il Gp della Thailandia, sul circuito di Buriram ed il team di Borgo Panigale vorrà ottenere il miglior risultato possibile. Reduce da alcune gare deludenti, Danilo Petrucci in terra thailandese punta a migliorarsi e a trovare la giusta confidenza con la sua Desmosedici.

“Credo che abbiamo superato le gare più difficili della stagione e ora possiamo solo migliorare. Dopo la delusione di Aragon, questa settimana abbiamo lavorato a Borgo Panigale per trovare soluzioni ai miei problemi e a Buriram credo che vedremo i primi risultati. Non vedo l’ora di arrivare in Thailandia e spero di ritrovare il feeling della prima parte della stagione perché voglio assolutamente cambiare la situazione“, ha dichiarato il ternano della Ducati alla vigilia del Gp della Thailandia.

