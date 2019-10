MotoGp – Petrucci e la motivazione Ducati: “io, Miller e Dovizioso vogliamo fare bene. La competizione ci aiuta”

Danilo Petrucci motivato in vista delle fasi più cadel del weekend del Gp d’Australia: il pilota Ducati pronto a giocarsi le prime posizioni con Miller e Dovizioso

Danilo Petrucci ha chiuso al quarto posto la seconda sessione di prove libere del Gp d’Australia. Un buon risultato per il pilota di Terni, soprattutto considerando che il tracciato di Philipp Island non è propriamente il più adatto alla Ducati che ha comunque piazzato Andrea Dovizioso al secondo posto e Jack Miller al quinto. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Petrucci ha spiegato che sul tracciato aussie tutti i ducatisti nelle prime posizioni vogliono fare bene: “ci troviamo in una situazione in cui tutti e 3 i ducatisti vogliono far bene. Jack Miller vuole dare tutto nella gara di casa, io voglio lottare per il podio, Dovizioso si vuole tener lontano dai guai con i piloti dietro in campionato, nonostante non sia una delle sue piste preferite. Ci stiamo spingendo l’uno con l’altro e sicuramente fa bene alla moto e anche a noi“.

