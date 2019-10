MotoGp – Petrucci, la caviglia fa meno male: “ho visto Phillip Island dall’alto! Non riuscivo a camminare, ma ora…”

Danilo Petrucci rassicura adesso tutti i fan: la caviglia va meglio, le parole del ternano della Ducati alla vigilia del Gp della Malesia

E’ iniziato il weekend di gara del Gp della Malesia: i piloti sono finalmente approdato sul circuito di Sepang, pronti per scendere nuovamente in pista per l’ultimo round del trittico asiatico, il penultimo della stagione 2019 di MotoGp. Arriva in terra malese reduce da una spaventosa caduta in Australia, Danilo Petrucci: il ternano della Ducati ha accusato una brutta botta alla caviglia che lo aveva fatto spaventare.

Adesso però sembra che il pilota Ducati stia meglio: “ho passato due giorni all’ospedale a Melbourne, non riuscivo a camminare, non riuscivo a piegare la caviglia, me la sono vista brutta, ma da ieri mi sento meglio, devo dire che è andata bene da un certo punto di vista, ho visto Phillip Island dall’alto quando mi ha lanciato, fortunatamente nè io nè fabio ci siamo fatti male, mi dispiace, era un weekend in cui ero tornato ai miei livelli, ero un po’ sporco in quella curva, magari avevo le gomme un po’ fredde, insomma il risultato è stato quello“, queste le parole del ducatista ai microfoni Sky.

