MotoGp, Viñales a favore del rinvio delle Qualifiche: “bisogna essere intelligenti e mettere la sicurezza al primo posto”

Il pilota spagnolo ha commentato la decisione della Race Direction di rinviare le Qualifiche a domani, sottolineando di essere d’accordo con questa scelta

Maverick Viñales applaude la decisione della Race Direction di rinviare a domani le Qualifiche del Gran Premio d’Australia, a causa delle avverse condizioni atmosferiche.

Il forte vento di Phillip Island ha spinto i Commissari a spostare alla domenica mattina il programma odierno, con Q1 e Q2 che precederanno la gara di Moto3. Intervenuto ai microfoni del sito Yamaha, Viñales ha sottolineato: “pensavo ci fosse una piccola possibilità per girare quest’oggi ma penso che dobbiamo essere intelligenti e mettere la sicurezza al primo posto. In queste condizioni è davvero facile commettere un piccolo errore che potrebbe causare tanti danni. Non è facile andare in curva-1 a 340 km/h con il vento. La decisione prevalente è stata quella di cancellare il resto della programmazione di quest’oggi. Domani vedremo come la nuova riprogrammazione gioverà al nostro lavoro. Ma comunque sono felice e fiducioso. Proverò a concentrarmi e vedere quale piano attuare per domani“.

