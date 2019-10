MotoGp – Prime sensazioni positive per Valentino Rossi in Australia: le parole del Dottore dopo le Fp2

Valentino Rossi positivo dopo la prima giornata di prove in Australia: il Dottore al ‘sicuro’ in vista del maltempo previsto per domani

E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp d’Australia di MotoGp: entrambe le sessioni hanno visto Vinales piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, mentre il suo compagno di squadra Valentino Rossi ha vissuto due sessioni differenti concludendo al settimo posto nel pomeriggio australiano.

“Sono stato piuttosto veloce in tutte e due le condizioni: questa mattina sul bagnato ho finito 4°, non male e sull’asciutto 7°, era molto importante stare nei 10. In tanti hanno provato le gomme soft, anche noi, perchè le previsioni per domani sono molto brutte. Bisogna lavorare ancora un po’, sia sul bagnato che sull’asciutto, per migliorare in qualche parte della pista. Bisognerà anche cercare di scegliere le gomme giuste per la gara, sperando che domenica ci sia asciutto. La moto si guida bene nel veloce, in questa pista ci vuole molto feeling, il bilanciamento mi sembra già buono. Come consumo gomme oggi eravamo messi piuttosto bene, anche se non abbiamo lavorato tanto perchè abbiamo provato le tre opzioni: se domani, come dicono, sarà una giornata tutta bagnata si doveva fare tanto oggi. La Michelin ha fatto un buon lavoro con la gomma nuova, è migliore rispetto a quella del 2019, si riesce a guidare più facilmente, specialmente in uscita dalle curve c’è un po’ più grip, è positiva e anche io sono stato contento“, queste le parole del Dottore ai microfoni Sky dopo le Fp2.

