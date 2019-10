MotoGp – Valentino Rossi a Motegi a caccia di soluzioni: “non siamo contenti! Proveremo qualcosa di diverso”

Valentino Rossi pronto a provare qualcosa di nuovo a Motegi per risolvere i problemi con la M1: le parole del Dottore alla vigilia del Gp del Giappone

Inizia ufficialmente questo fine settimana il Trittico asiatico: i piloti della MotoGp affronteranno tre gare consecutive lontano dall’Europa per poi sfidarsi nel gran finale di Valencia. Si comincia dal Giappone, con Marquez già campione del mondo. Lo spagnolo non ha intenzione di dormire sugli allori, ma vorrà continuare a far bene per portare in casa Honda anche il titolo mondiale costruttori e team.

Marquez dovrà, come sempre, fare i conti con i suoi rivali: Quartararo, Dovizioso ed i piloti Yamaha. Questi ultimi cercheranno di migliorare le loro prestazioni, in particolar modo Valentino Rossi che non ottiene un buon risultato da tempo. “Durante queste tre gare consecutive che stanno per arrivare proveremo a risolvere alcuni dei nostro problemi con la moto. Ovviamente non siamo felici degli ultimi risultati e a Motegi proveremo altre soluzioni, qualcosa di diverso. Motegi è un tracciato che mi piace e cercherò di fare una buona gara“, queste le parole del Dottore alla vigilia della gara di Motegi.

