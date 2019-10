MotoGp – Valentino Rossi non perde le speranze: le parole del Dottore in vista del Gp d’Australia

Valentino Rossi concentrato sul suo lavoro: le parole del Dottore alla vigilia del Gp d’Australia

I piloti della MotoGp sono pronti per il secondo appuntamento del Trittico asiatico: dopo la gara del Giappone, vinta da Marquez, si correrà adesso a Philipp Island, per il Gp d’Australia. Nonostante le ultime gare deludenti, Valentino Rossi arriva nella terra dei canguri motivato a far bene e concentrato sul suo lavoro per provare a migliorare i risultati.

“Nelle ultime gare non siamo stati veloci abbastanza ma stiamo lavorando duramente. Siamo arrivati in Australia per la gara di Philipp Island, un circuito che mi piace molto e spero che possiamo fare una buona gara. Dobbiamo lavorare sodo per essere competitivi subito. Faremo del nostro meglio“, queste le parole del Dottore alla vigilia del Gp d’Australia.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE