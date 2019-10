MotoGp, Valentino Rossi deluso in Thailandia: il pesarese lancia un preciso avvertimento alla Yamaha

Il pilota della Yamaha commenta amaramente l’ottavo posto ottenuto in Thailandia, lanciando un messaggio al proprio team

Altra gara complicata per Valentino Rossi, il pilota della Yamaha non riesce ad andare oltre l’ottavo posto in Thailandia, pagando i problemi di aderenza della sua M1.

Una giornata da dimenticare per il pesarese, costretto all’ennesimo Gran Premio da affrontare di rimessa, limitando i danni al cospetto dei propri avversari: “sfortunatamente, ho sempre lo stesso problema. Dopo sette, otto, nove giri inizio a soffrire molto con la gomma posteriore. Sembra che abbiamo una mancanza di aderenza nella parte posteriore e la gomma diventa meno performante. Purtroppo ho dovuto rallentare – le parole del pesarese al sito della Yamaha – questa gara è stata molto simile a quella precedente, il che significa che c’è un problema, perché questo non è il nostro vero potenziale. E’ un peccato perché questa mattina nel warm up abbiamo trovato più grip e mi sentivo bene, ero veloce. Il mio ritmo non era poi così male anche con la gomma usata andava bene. Poi nella gara, sulla stessa gomma ma nuova, ho avuto più problemi. Ora dobbiamo migliorare e capire il perché. Abbiamo ancora quattro gare da fare e dobbiamo continuare a provare. Quartararo? È molto importante che Yamaha lo tenga, perché è stato veloce sin da giovanissimo, ma nessuno si aspettava così tanto. Quindi ha fatto qualcosa di speciale e credo che il prossimo anno qualsiasi squadra vorrà Quartararo nella propria squadra. Sicuramente nel 2021 Yamaha vorrà Quartararo, se non sono pazzi”.

