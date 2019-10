MotoGp, Valentino Rossi attanagliato dai soliti problemi: “c’è una cosa che non riusciamo a risolvere”

Il pilota della Yamaha ha analizzato l’ottavo posto ottenuto a Phillip Island, concentrandosi sui soliti problemi della sua M1

Una partenza bruciante, primo posto dopo poche curve e una confidenza mai avuta fino a questo momento. Con il passare dei giri però Valentino Rossi è finito nelle retrovie, trovandosi a lottare per rimanere nella top ten, agganciata nel finale con un ottavo posto che grida vendetta.

Soliti problemi a Phillip Island per il Dottore che, ai microfoni di Sky Sport MotoGp, ha fatto luce su ciò che non ha funzionato: “è stato bello il sorpasso all’inizio, stamattina ho fatto un bel tempo in Qualifica è sono riuscito a partire davanti. E’ stato bello guidare il gruppo, ho cercato di non fare errori e andare forte. E’ stata una gara migliore delle ultime, ero abbastanza veloce però ero molto lento in rettilineo e tutti i giri mi passavano. A volte poi non ero abbastanza veloce per ripassarli, dunque è stata dura. Però dai, non è un grande risultato ma non è male. Abbiamo trovato un buon bilanciamento, in frenata ero messo bene ma ci mancava grip dietro. Il solito problema che non riusciamo a risolvere, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Bagnaia? Era meglio se mi fosse arrivato dietro. Scherzi a parte, Pecco è bravo e gli ci voleva una bella gara. Avrò occasione di salutarlo stasera“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE