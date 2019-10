MotoGp, Miller tra i candidati per l’approdo nella Ducati ufficiale: le parole di Tardozzi spaventano Petrucci

Parlando di quelli che potrebbero essere i piloti della Ducati nel 2021, Tardozzi ha sottolineato come Miller sia nella lista dei candidati

La stagione della Ducati non è stata certamente all’altezza delle aspettative di inizio anno, i risultati raccolti da Dovizioso e Petrucci non hanno convinto appieno il team di Borgo Panigale, trovatosi nuovamente ad assistere al trionfo di Marc Marquez.

Per il 2020 la situazione è già chiara, la coppia tutta italiana non cambierà, ma la stessa cosa non si può dire per il 2021, quando Petrucci potrebbe far posto a Jack Miller. A rivelarlo è niente meno che Davide Tardozzi: “ci prendiamo a cuore i problemi e le preoccupazioni di Danilo, perché abbiamo bisogno di un pilota forte per la stagione 2020. Speriamo che Jack faccia un altro passo avanti in Pramac, perché in futuro sarà uno dei candidati per il team ufficiale“.

