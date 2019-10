MotoGp, Quartararo contento ma non troppo: “sempre più vicini a Marquez. La prima vittoria? Spero arrivi quest’anno”

Il pilota francese ha commentato il secondo posto ottenuto in Thailandia, sottolineando di voler vincere la prima gara già quest’anno

Fabio Quartararo allontana l’appuntamento con la prima vittoria in MotoGp, il pilota del SIC Petronas chiude alle spalle di Marc Marquez il Gran Premio della Thailandia, nonostante sia rimasto in testa dal primo al penultimo giro.

Una piccola delusione subito smaltita dal Diablo, apparso contento ai microfoni di Sky Sport MotoGp nel post gara: “è stata una gara incredibile, il passo che abbiamo tenuto è stato molto più veloce rispetto a quello delle libere. Ho visto che Marc non mi ha mollato, all’ultimo giro mi ha passato e ho deciso di provare qualcosa alla 12, se no non sarei andato contento a casa. Ho fatto fatica in curva 4 e 5, ho portato la gomma al limite e questo non mi ha di certo aiutato. Sono comunque felice, perchè ci avviciniamo sempre di più a Marquez. Penso che a Misano lui andava più tranquillo, in questa gara l’ho portato più al limite. E’ un pilota che è otto volte campione del mondo, dunque sono contento di averlo tenuto dietro per un po’. Ho fatto un adattamento veloce con la Yamaha, il team mi ha aiutato e siamo migliorati costantemente. La prima vittoria? Spero arrivi quest’anno“.

