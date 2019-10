MotoGp – Quartararo in estasi, Viñales incazzato e Marquez… assente: le parole dei top-2 dopo le qualifiche in Thailandia

Lo spagnolo della Honda non si presenta nel parco chiuso per un problema con la tuta, restano dunque Quartararo e Viñales ed esprimere le proprie sensazioni dopo le qualifiche del Gp della Thailandia

Pole position e record della pista per Fabio Quartararo in Thailandia, il francese chiude davanti a tutti le qualifiche di Buriram tenendo alle proprie spalle Maverick Viñales e Marc Marquez.

Quarta partenza al palo per il rookie del SIC Petronas, caduto anche nel finale nel tentativo di abbassare ulteriormente la propria prestazione. Intervenuto nel parco chiuso ai microfoni di Sky Sport, Quartararo ha ammesso: “è stata una qualifica dove sono andato al limite, anche nell’ultimo giro ho provato a spingere ma sono caduto. Sono molto contento del lavoro del team e di questa pole position. Anche la caduta mi è servita, perchè mi ha fatto capire quale sia il mio limite“. Soddisfatto ma leggermente incazzato Viñales: “sono contento anche un po’ incazzato perchè alla curva 1 sono andato lungo, dobbiamo continuare a lavorare perchè questa è la strada giusta. Domani c’è una gara importante, speriamo di ottenere un buon risultato. Le gomme ancora sono un’incognita, ma sono comunque fiducioso in vista di domani“. Assente infine nel parco chiuso Marc Marquez, tornato subito nel suo motorhome per togliere la tuta, rovinata dopo la caduta che lo ha visto protagonista nel finale.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE