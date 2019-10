MotoGp, Petrucci chiarissimo dopo il rinvio delle Qualifiche “non c’erano le condizioni per girare”

Il ternano ha commentato al sito ufficiale Ducati la decisione della Race Direction di rinviare a domani le Qualifiche del Gran Premio d’Australia

La decisione della Race Direction di rinviare a domani le Qualifiche del Gran Premio d’Australia trova d’accordo anche Danilo Petrucci, consapevole dei rischi che i piloti avrebbero dovuto correre affrontando il forte vento di Phillip Island.

Il ternano ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni del sito ufficiale Ducati, allineandosi alla scelta dei Commissari: “sicuramente le condizioni di oggi erano al limite, non c’era margine di sicurezza e il vento arrivava a folate molto forti per cui era molto difficile riuscire a controllare la moto. Vedremo che meteo ci aspetta domani, e speriamo che ci sia meno vento e che si possa disputare tutto il programma. Sarà una giornata lunga per tutti, ma oggi non c’erano davvero le condizioni per continuare a girare e quindi a mio parere la Direzione Gara ha preso la decisione giusta”.

