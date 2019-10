MotoGp, Petrucci mastica amaro: “la seconda fila era alla portata, credo che siamo fuori dalla lotta per il podio”

Non proprio una giornata positiva per il ternano, costretto ad accontentarsi dell’ottavo posto sulla griglia di partenza

Giornata non proprio positiva per Danilo Petrucci in Giappone, il ternano chiude in ottava posizione le Qualifiche a Motegi, condizionando non poco la gara di domani.

Il pilota della Ducati non si arrende, ma mastica amaro ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “la seconda fila si poteva fare, ma sono riuscito a conquistarla. Parto comunque da una posizione non del tutto negativa, ma non possiamo giocarsi il podio. Potrei fare comunque una gara di testa. Domani il tempo dovrebbe essere bello, abbiamo un po’ di dubbi riguardo le gomme ma penso che potremmo essere competitivi“.

