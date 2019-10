MotoGp, brutte notizie per Petrucci: “la caviglia mi fa male e ho difficoltà ad appoggiare il piede”

Il ternano ha rivelato di essere ancora acciaccato dopo la caduta di Phillip Island, ammettendo di non essere al 100% per la Malesia

Il modo in cui Danilo Petrucci si avvicina al Gran Premio della Malesia non è certamente uno dei migliori, il ternano infatti lamenta ancora dolori dopo la caduta di Phillip Island, arrivato subito dopo il via.

Il pilota della Ducati ha rivelato questi suoi problemi al sito ufficiale del team, sottolineando però al tempo stesso di voler stringere i denti: “purtroppo la caduta di Phillip Island ha lasciato delle conseguenze e, anche se non ho nulla di rotto, la caviglia mi fa ancora molto male e ho difficoltà ad appoggiare il piede. Spero che il dolore diminuisca con il passare dei giorni e di poter gareggiare normalmente. In ogni caso, Sepang ci offre un’altra opportunità per accumulare punti e dobbiamo approfittarne. Abbiamo due gare per lottare per la terza posizione del Mondiale e per il titolo a squadre, che adesso sono il mio obiettivo principale“.

