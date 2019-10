MotoGp, Petrucci mastica amaro: “ci manca ancora qualcosa per tornare a lottare per la top-5”

Il ternano ha commentato con un filo di amarezza il nono posto ottenuto nel Gran Premio della Thailandia

Danilo Petrucci ha chiuso al nono posto il Gran Premio della Thailandia, nonostante partisse dalla seconda fila sulla griglia di partenza. Il pilota umbro ha iniziato fin da subito a girare con gli stessi tempi del gruppo in lotta per la sesta posizione, ma non è riuscito a recuperare il gap da Rossi, che lo precedeva, ed ha tagliato il traguardo in nona piazza.

“Senza dubbio oggi ho fatto un piccolo passo avanti rispetto alle mie ultime gare – le parole di Petrucci al sito ufficiale Ducati – ma ci manca ancora qualcosa per tornare a lottare per le prime cinque posizioni. Era il mio obiettivo anche in questa gara ma purtroppo nei primi giri non sono riuscito ad essere abbastanza veloce e dopo, anche se avevo un buon passo, ero ormai troppo lontano dal gruppo dei piloti che mi precedevano. Alla fine abbiamo portato a casa un po’ di punti ma non era questo il risultato che volevo: a Motegi fra quindici giorni la mia situazione dovrà cambiare”.

