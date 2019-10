MotoGp – La strategia di Marquez e la soddisfazione di Quartararo e Viñales: le parole dei top-3 nel parco chiuso del Gp della Thailandia

Le parole dei primi tre classificati nel parco chiuso del Gran Premio della Thailandia, tanta euforia per Marc Marquez

Ottavo titolo per Marc Marquez in carriera, un trionfo quello del pilota spagnolo che si conferma campione del mondo vincendo il Gran Premo della Thailandia davanti a Fabio Quartararo e Maverick Viñales.

Nono successo in stagione per il rider della Honda, capace di prendersi la gloria anche a Buriram, festeggiando come si deve il titolo. Gioia ed euforia per il campione di Cervera nel parco chiuso, dove ha ringraziato tutti i componenti del proprio team: “stavo programmando un week-end per vincere la gara, il mio obiettivo era trovare il modo migliore per trionfare. Fabio è stato molto veloce, avevo un po’ di gap all’inizio ma sono riuscito a ricucirlo. E’ stata una gara fantastica, voglio dire grazie a tutte le persone che mi stanno vicine. E’ il momento di godermi la vittoria e festeggiare questo titolo“. Felice Quartararo nonostante il secondo posto: “sono felice, sono fiero del lavoro svolto oggi dal team. Non potrei essere più contento perchè ho lottato con Marquez fino all’ultima curva. Non sarei andato a casa soddisfatto se non avessi provato a superarlo all’ultima curva, sono sicuro che la vittoria arriverà presto“. Soddisfatto anche Viñales: “ho avuto diversi problemi con la gomma posteriore all’inizio, poi ho cercato di trovare il ritmo per risalire la china. Pensavo di poter andare un pochino meglio, ma non abbastanza. Abbiamo raccolto buone informazioni in vista delle ultime gare, i primi 3 eravamo su un altro livello oggi. Comunque adesso testa al Giappone, dove avremo un’altra possibilità per vincere“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE