MotoGp, sospiro di sollievo per Meregalli: “Valentino Rossi? Dopo le FP1 mi ero preoccupato…”

Il Team Director della Yamaha ha commentato le due sessioni di prove libere andate in scena oggi a Motegi, tirando un sospiro di sollievo

Giornata già decisiva a Motegi per quanto riguarda le Qualifiche del Gran Premio del Giappone, l’elevato rischio pioggia previsto per domani ha spinto i piloti a far segnare nelle FP2 i propri tempi migliori, così da staccare il pass per le Q2.

Obiettivo centrato per entrambi i piloti Yamaha ufficiali, anche se con un piccolo brivido per Valentino Rossi, piazzatosi quinto all’ultimo respiro. Sulle sessioni svolte oggi si è soffermato Maio Meregalli ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “le situazioni poco rischiose non fanno per noi, Valentino è riuscito a fare l’ultimo giro ed è importante avere tutti e due i piloti nella Q2, perché domani pioverà dalla mattina alla sera. Questo era il nostro obiettivo, quando Vale questa mattina non ha fatto il time-attack mi sono preoccupato nel caso fosse arrivata la pioggia già nel pomeriggio, ma per fortuna è andato tutto bene e l’obiettivo di oggi è centrato. Buono avere tutti i piloti Yamaha davanti anche a Motegi. Siamo tornati un po’ alla configurazione base della moto di Valentino, perchè il problema del decadimento della gomma ce lo ha avuto solo lui, abbiamo fatto uno step indietro per provare a risolverlo. Oggi è stato veloce, il suo passo è buono e per ora sembra che questo problema non dovremo soffrirlo”.

