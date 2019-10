MotoGp – Vinales ottimista in vista del Gp del Giappone: “mi sento bene con la mia moto”

Vinales positivo e fiducioso in vista del Gp del Giappone: le parole dello spagnolo delal Yamaha alla vigilia della gara di Motegi

Inizia il trittico asiatico: la MotoGp torna in pista a Motegi, dove domenica si corre il Gp del Giappone. Prima gara da campione del mondo per Marquez, che non ha intenzione di dormire sugli allori, pronto a portare in Honda anche i titoli Costruttori e Team.

Reduce dal terzo posto in Thailandia, Vinales vuole continuare la sua scia positiva di risultati, e far bene anche in terra giapponese: “mi piace veramente tanto Motegi come circuito. Mi piace sempre spingere qui quindi mi aspetto che andremo bene questo weekend perchè è un tracciato dove solitamente vado veloce. L’anno scorso è stata una gara difficile, ma all’epoca eravamo in un momento in cui non ero a mio agio con la moto. Al momento mi sento incredibilmente bene con la moto e posso spingere tanto per ottenere buoni tempi sul giro. Vedremo, ma in ogni caso darò il massimo“, queste le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia della gara dei Motegi.

