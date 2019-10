MotoGp – Marquez mantiene la calma in Thailandia: “approccio al weekend in maniera normale perchè…”

Marc Marquez ad un passo dal titolo Mondiale: le sensazioni dello spagnolo della Honda in conferenza stampa alla vigilia del Gp della Thailandia

L’attesa è terminata: i piloti della MotoGp siedono finalmente dietro al tavolo della sala stampa per la conferenza che dà ufficialmente il via al weekend di gara della Thailandia. Domenica si correrà a Buriram un nuovo appassionante round della stagione 2019, che potrebbe già incoronare Marc Marquez campione del mondo.

“Cerchi di approcciare il weekend in un modo normale, ma ti rendi conto del fatto che può essere un weekend importante se lo concludi in modo positivo, comunque sappiamo che se non ce la facciamo qui abbiamo altre possibilità poi. Sarà il solito Marc, con la solita strategia, cercheremo di spingere dall’inizio alla fine cercando di preparare la gara di domenica bene, poi vedremo, sappiamo che Dovi qui l’anno scorso era molto veloce e la Yamaha non andava male, l’obiettivo principale è quello di preparere il weekend con l’obiettivo più importnate, ovvero puntare alla vittoria domenica“, ha esordito lo spagnolo della Honda.

“Quello di Buriram è un circuito il cui tracciato sulla carta sembra semplice, ma poi non è così semplice come sembra, l’anno scorso sin dall’inizio si è rivelato un buon tracciato per me, ma perdevo parecchio nei due rettilinei principali, quest’anno abbiamo un motore potente quindi andrà meglio ma faticheremo in qualche altro punto, vedremo come riusciremo a partire, cercheremo di farci trovare pronti in qualsiasi posizione, sembra che possano esserci delle prove bagnate o addirittura una gara bagnata domenica“, ha aggiunto.

“Se guardiamo i numeri probabilmente il 2014 è stato ancora migliore, ma per la costanza e per i livelli equilibrati tra i vari team della categoria, è importante essere veloci durante tutto il weekend al momento i nostri obiettivi sono vicini, avevamo pianificato di attaccare nei circuiti dove mi sentivo bene e difendermi in quelli difficili. Voglio comunque chiudere sul podio le prossime gare, comunque vada“, ha concluso Marquez.

