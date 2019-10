MotoGp, le paura di mamma Marquez: “tremo per quello che potrebbe accadere nelle prossime gare”

La madre del pilota spagnolo ha parlato del titolo mondiale del figlio, svelando una sua paura relativa alle ultime quattro gare del Mondiale

Il figlio maggiore ha appena vinto il titolo mondiale in MotoGp, quello minore invece è vicino a quello di Moto2. Grande festa in casa Marquez per i risultati dei propri figli, ma anche un pizzico di preoccupazione per mamma Roser Alentà, che ha svelato ai microfoni di Marca cosa teme in vista delle ultime quattro gare: “devo confessare che quando ci sono dei rivali a combattere con Marc la barra dell’adrenalina sale. Se non avesse avversari si stancherebbe. Ora tremo per le prossime gare, perché avendo già il titolo in tasca vorrà vincere e lì potrebbe arrivare un infortunio. Ora dobbiamo spingere Alex e dargli coraggio. Deve cercare di aggiungere punti e non arrivare a Valencia nervoso. Poi però se non dovesse vincere il Mondiale il mondo non finisce di certo“.

