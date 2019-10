MotoGp, Lorenzo sincero: “già nelle FP3 si avvertiva il pericolo, il rinvio è la decisione più giusta”

Il maiorchino ha espresso il proprio parere favorevole al rinvio delle Qualifiche del Gran Premio d’Australia, spostate a domenica

Tra i favorevoli allo spostamento delle Qualifiche del Gran Premio d’Australia alla domenica c’è anche Jorge Lorenzo, inseritosi nel gruppo di piloti in linea con la scelta della Race Direction.

Il maiorchino ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni del sito ufficiale Honda, rivelando come il pericolo si sia avvertito già nelle FP3: “durante le terze libere avvertivo che era pericoloso rimanere in pista e come piloti ci siamo riuniti e abbiamo deciso che fosse la decisione migliore da prendere. Quando c’è un vento così è pericoloso, soffiava forte e questo rendeva le cose imprevedibili. Domani sarà una giornata piena, speriamo che al mattino ci sia il sole in modo da poter fare quello di cui abbiamo bisogno“.

