MotoGp, Lorenzo svela i suoi problemi e ammette: “il mio futuro è qui, voglio risolvere tutto”

Il pilota maiorchino ha parlato dei suoi problemi e del proprio futuro, rivelando di voler rimanere alla Honda anche nella prossima stagione

Prima finisca la stagione, meglio sarà per Jorge Lorenzo, che continua a soffrire enormemente in sella alla propria Honda, chiudendo lontanissimo dalle prime posizioni.

Lo spagnolo non ha nessuna intenzione di arrendersi, anche se la situazione si fa sempre più difficile di gara in gara, considerando anche l’ultimo posto ottenuto a Phillip Island domenica scorsa. I problemi ci sono, il maiorchino non li nasconde e li conferma ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “la situazione è dura e difficile per me, sia psicologicamente che fisicamente. Ho subito una lesione importante che mi sta condizionando, il miglioramento è molto lento rispetto a come mi aspettavo. Tutte queste gare consecutive non rendono semplice il recupero, ogni volta che ho spinto durante la stagione con questa moto sono caduto, specialmente l’incidente di Aragon è stato molto duro. Le mie condizioni fisiche e lo scarso feeling con la moto 2019 fanno sì che non riusciamo ad essere competitivi. Il livello è altissimo, tutti i piloti sono al top e si trovano bene con la moto, questo ci costringe a stare nelle retrovie. Il mio futuro? Ho due anni di contratto, la mia intenzione è rimanere qua e risolvere tutti i problemi“.

