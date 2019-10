MotoGp, Lorenzo stufo delle voci di corridoio: “non so cosa dire, ormai siamo circondati”

Il pilota spagnolo ha parlato del suo futuro anche alla vigilia del fine settimana australiano, sottolineando di essere stufo delle voci di un suo addio alla Honda

Non è certamente una stagione facile per Jorge Lorenzo, il pilota spagnolo infatti continua a faticare in sella alla sua Honda, spingendo i critici ad alimentare le voci di un suo possibile addio alla HRC al termine di questo Mondiale.

Voci seccamente smentite anche nella giornata di oggi dal maiorchino che, in conferenza stampa, ha sottolineato di essere abbastanza stufo del caos venutosi a creare intorno alla sua persona. Interrogato sul suo futuro, Lorenzo ha rivelato: “non so cosa dire riguardo tutto quello che sta accadendo, tutte questo voci di corridoio circolano dovunque. Siamo circondati sui social e anche su whatsapp, alcuni ne parlano anche nei paddock. Ovviamente poi spetta ad ognuno decidere l’importanza di queste voci, farsi un’idea e decidere se veicolarla oppure non darle peso. Tornando alla pista, questa è una gara come tutte le altre. Proverò a migliorare le mie performance, come accaduto sempre fino a questo momento“.

