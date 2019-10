MotoGp – Petrucci fiducioso in vista di Phillip Island: “credo che le cose andranno diversamente qui”

Danilo Petrucci non perde la fiducia: le parole del ternano della Ducati alla vigilia del Gp d’Australia

E’ tutto pronto per il secondo appuntamento del Trittico asiatico. Dopo la gara di MotoGp in Giappone i piloti si sono spostati in Australia dove domenica gareggeranno sul circuito di Phillip Island. La Ducati, dopo il podio di Andrea Dovizioso in Giappone, terzo, e il nono posto di Danilo Petrucci, è ora pronto per affrontare la seconda delle tre gare consecutive fuori Europa.

“Phillip Island è un circuito speciale che richiede uno stile di guida molto particolare. Nelle ultime due gare abbiamo avuto qualche problema con la temperatura delle gomme, ma in Australia credo che le cose andranno diversamente. Non sono lontano dalla terza posizione in classifica, che resta il mio obiettivo e che penso che sia possibile raggiungere. Ovviamente non posso essere soddisfatto del mio risultato in Giappone e voglio migliorarlo qui a Phillip Island perché è un circuito che mi piace. È una buona opportunità per me per fare un passo avanti“, queste le sensazioni di Danilo Petrucci alla vigilia dell’appuntamento australiano.

