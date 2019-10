MotoGp – Petrucci rivede la luce a Motegi e sulla lotta per il terzo posto svela: “nessuno mi aveva detto di arrivarci, ma…”

Danilo Petrucci non perde le speranze: il ternano della Ducati rivede la luce in Giappone

Ottavo posto oggi in pista nelle Fp2 del Gp del Giappone per Danilo Petrucci: il ternano della Ducati è apparso però sereno e soddisfatto nelle interviste post prove libere a Motegi. “Potevo fare un po’ meglio nell’ultimo time attack, ho fatto un paio di errori, ma penso di essere competitivo. Ci sono altri piloti al mio livello ma vado meglio delle altre volte. Fin da stamattina ho avuto un buon feeling. Non so come sarà il meteo, ma non mi spaventa la pioggia, perché sull’asciutto siamo già a posto. Oggi sono positivo ed era da tanto che non lo ero. La moto si comporta bene, siamo competitivi ma non siamo i soli. Ci sono i tre piloti della gara scorsa che sono molto veloci. Tutte e 4 le Yamaha vanno forte e anche tutte le Ducati. Poi c’è sempre Marquez. E’ una pista stop&go ma non c’è una moto che domina“, ha dichiarato a Motorsport.

“Sono felice perchè il feeling è buono, ci sono 3 o 4 piloti molto veloci ma noi siamo lì, domani sembra che piova, non è una situazione che mi dispiace, devo dire che sono positivo, era da tanto tempo che non vedevo un venerdì con della luce“, ha aggiunto ai microfoni Sky.

Non è mancato poi un commento sulla lotta al terzo posto mondiale: “i miei avversari per il terzo posto mi hanno recuperato tanti punti. Nelle ultime gare ho fatto molto male, comunque sono ancora lì vicino in classifica. All’inizio del campionato hanno faticato loro. Qui vorrei recuperare punti e vorrei finire terzo. A inizio stagione non pensavo fosse possibile e invece ora si può. Nessuno a inizio anno mi aveva detto di arrivarci, ma è una cosa che è arrivata nel corso della stagione e mi sto abituando a questa situazione, dunque sono io che voglio arrivarci, è un mio obiettivo ed è possibile“.

