MotoGp, papà Marquez sconfessa il figlio Marc: “arrivare a quindici titoli mondiali è possibile”

Il padre del campione del mondo della MotoGp ha ammesso come il figlio possa arrivare ai quindici titoli di Agostini

Grande festa in casa Honda per Marc Marquez, il pilota spagnolo si è confermato ieri campione del mondo di MotoGp, salendo così a quota otto titoli in carriera, di cui sei in Top Class.

Un numero straordinario considerando i 26 anni del fenomeno di Cervera, lanciato adesso verso le nove corone di Valentino Rossi. Arrivare ai 15 di Agostini? Impossibile secondo Marc, difficile ma possibile invece per papà Julià che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “fin da piccolo, Marc è sempre stato un ragazzo intelligente e si vede anche adesso, con la sua capacità di vedere e capire le situazioni, leggendo molto bene la gara. Studia anche molto e apprende davvero velocemente. Non so se Marc riuscirà ad arrivare a 15 titoli, è difficile ma possibile perché lui è ancora molto giovane. Non si sa mai cosa può riservare la vita”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE