MotoGp, si vola subito a Phillip Island dopo Motegi: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara

Niente sosta per i piloti di MotoGp che, dopo il Gran Premio di Motegi, tornano subito in pista per l’appuntamento in Australia

Non c’è riposo per i piloti di MotoGp in questo finale di stagione, dopo il Gran Premio del Giappone infatti il circus si sposta immediatamente in Australia, per vivere l’appuntamento di Phillip Island. Già assegnato il titolo mondiale piloti e quello Costruttori, l’unico iride in ballo è ancora quello relativo ai team, dove ancora non è detta l’ultima parola.

E’ attesa bagarre dunque in Australia, dove gli orari del week-end saranno alquanto proibitivi per il pubblico europeo. Da segnalare l’arrivo dell’ora solare nella notte tra sabato e domenica, dunque spostando indietro gli orologi di un’ora, la gara di MotoGp sarà alle ore 05.00 considerando il vecchio orario.

Ecco il programma completo:

Giovedì 24 ottobre

Ore 8:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Venerdì 25 ottobre

Ore 1.50-2.35 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 6.05-6.50 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Sabato 26 ottobre

Ore 1.50-2.35 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 5.25-5.55 – Prove Libere 4 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 6.05-6.20 – Qualifiche 1 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 6.30-6.45 – Qualifiche 2 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Domenica 28 ottobre

Ore 1.40-2.00 – Warm up in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 6.00 – Gara in diretta su Sky Sport MotoGp HD (Ore 5.00 considerando l’arrivo dell’ora solare)

