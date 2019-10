MotoGp, si torna in pista in Giappone per il Gp di Motegi: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara

Il Motomondiale è pronto a tornare in pista per l’appuntamento giapponese, in programma nel prossimo week-end sul tracciato di Motegi

Si avvicina il sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, in programma nel prossimo week-end sul tracciato di Motegi. Dopo l’assegnazione del titolo piloti in Thailandia a Marc Marquez, il circus fa tappa in Oriente per il Gran Premio del Giappone.

Il pilota della Honda non è sazio di vittorie e, in occasione dell’appuntamento nipponico, lancia la sfida ai propri rivali per festeggiare con una vittoria l’ottavo titolo conquistato a Buriram. Non sarà facile però tenere a bada le Yamaha e le Ducati, a caccia di un successo che cambierebbe il volto della propria stagione.

Ecco il programma completo:

Giovedì 17 ottobre

Ore 10:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Venerdì 18 ottobre

Ore 3.50-4.35 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 8.05-8.50 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Sabato 19 ottobre

Ore 3.50-4.35 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 7.25-7.55 – Prove Libere 4 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 8.05-8.20 – Qualifiche 1 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 8.30-8.45 – Qualifiche 2 in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Domenica 20 ottobre

Ore 2.40-3.00 – Warm up in diretta su Sky Sport MotoGp HD

Ore 8.00 – Gara in diretta su Sky Sport MotoGp HD

