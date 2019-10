MotoGp, Qualifiche spostate a domenica a Phillip Island: il nuovo programma dettagliato

A causa del forte vento, la Safety Commission ha spostato a domani le Qualifiche di MotoGp, fissandole tra il warm up e la gara di Moto3

Tutto in un giorno, come accaduto in Formula 1 nello scorso Gran Premio di Suzuka. La MotoGp segue l’esempio delle quattro ruote e fissa le Qualifiche a Phillip Island nello stesso giorno della gara, a causa del forte vento abbattutosi in Australia quest’oggi.

Cancellato l’intero programma del sabato, con la griglia di partenza che verrà definita domani dopo il warm up. Appuntamento dunque alle 10.20 (l’1.20 del mattino in Italia), quando i piloti scenderanno in pista per la Q1, propedeutica alla decisiva Q2 che assegnerà la pole position.

Il nuovo programma della domenica:

Ore 23.50: warm up di Moto3

Ore 00.20: warm up di Moto2

Ore 00.50: warm up di MotoGP

Ore 1.20: Qualifiche di MotoGP

Ore 2: gara di Moto3

Ore 3.20: gara di Moto2

Ore 5: gara di MotoGP

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE