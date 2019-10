MotoGp – Marquez allunga, Dovizioso guadagna punti dai diretti rivali: la nuova classifica piloti dopo il Gp del Giappone

Marquez sempre più leader, Dovizioso allontana i diretti rivali: la nuova classifica piloti di MotoGp

Che spettacolo Marc Marquez! Lo spagnolo ha regalato alla Honda il titolo Costruttori in Giappone grazie ad una splendida vittoria a Motegi. Con la vittoria giapponese Marquez allunga sempre più in classifica, nonostante il titolo Mondiale già matematicamente conquistato. Il terzo posto di Dovizioso oggi in gara permette invece al forlivese della Ducati di guadagnare punti preziosi dai suoi diretti rivali per la corsa al titolo di vicecampione.

Ecco la classifica piloti dopo il Gp del Giappone:

Marquez 350 Dovizioso 231 Vinales 176 Rins 176 Petrucci 169 Quartararo 163 Rossi 145 Miller 125 Crutchlow 113 Morbidelli 100 Espargaro P. 85 Nakagami 74 Mir 66 Espargaro A. 47 Bagnaia 37 Iannone 33 Oliveira 33 Zarco 27 Lorenzo 23 Rabat 18 Bradl 16 Pirro 9 Guintoli 7 Syahrin 7 Abraham 5 Kallio 2 Smith 0

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE