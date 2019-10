MotoGp, Nakagami rinnova con la Honda LCR: il giapponese però salterà le ultime gare di questa stagione

Il pilota giapponese ha firmato con la Honda anche per il 2020, nonostante debba chiudere anticipatamente il suo 2019 per un problema alla spalla

Takaaki Nakagami sarà un pilota della Honda LCR anche nella prossima stagione, è ufficiale infatti il rinnovo del pilota giapponese con il team di Lucio Cecchinello per il 2020, restando al fianco di Cal Crutchlow.

Una notizia positiva ma anche una negativa per il nipponico, che dovrà saltare le ultime tre gare di questo Mondiale per via di un problema alla spalla, che verrà risolto con un’operazione in programma lunedì prossimo. “Sono lieto di rimanere con Honda e LCR – le parole di Nakagami – sono stato in grado di migliorare molto quest’anno e la Honda mi ha mostrato un grande supporto, dandomi un pacchetto molto competitivo. Sono sicuro che insieme potremo continuerà così nel 2020. A proposito dell’infortunio, dopo l’incidente che ho avuto ad Assen ho sempre avuto un po’ di dolore e mi mancava un po’ di forza nella spalla. Sono andato dal medico per capire la situazione e, anche se sono stato in grado di guidare nonostante l’infortunio, non è stato l’ideale, quindi insieme alla Honda ed al team abbiamo preso la decisione di fare questa operazione“.

Soddisfatto anche Tetsuhiro Kuwata, direttore della HRC: “siamo orgogliosi di continuare a supportare Takaaki nella classe regina anche nella stagione 2020. Come pilota ha continuato a crescere per tutto il 2019. E con il suo duro lavoro sta ispirando i giovani talenti in Giappone e in tutta l’Asia. Gli auguro tutto il suo meglio per la sua ripresa e non vedo l’ora di rivederlo in pista nel 2020“.

