MotoGp – Miller risponde a Morbidelli: “ha fatto una cosa tipica da brasiliano”

Miller risponde a Morbidelli dopo il duello in pista in Giappone: le parole dell’australiano del team Pramac

Il Gp del Giappone ha visto Marc Marquez trionfare ancora: lo spagnolo ha regalato così alla Honda il titolo Costruttori, aggiudicato da solo. Non è mancato lo spettacolo in pista, con un duello iniziale tra Marquez e Quartararo, una splendida rimonta di Dovizioso e qualche screzio tra Morbidelli e Miller. Il pilota italo-brasiliano non ha nascosto la sua rabbia al termine della gara scagliandosi contro il collega australiano, che ha così risposto: “sì ho sentito che era più veloce, ma non aveva ritmo. Stavo cercando di batterlo, ma Franco ha fatto una cosa tipica da brasiliano, adora mettersi davanti a qualcuno in qualunque momento e poi tirare fuori la gamba. Ho capito il suo gesto. Al 100%. Mi stava dicendo di rimanere dietro a lui, ma io non sono stato dietro, logicamente. E’ quello che è successo“.

