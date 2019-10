MotoGp – Meregalli lancia la carica in casa Yamaha: “siamo determinati a dare spettacolo ai fan giapponesi”

Meregalli carico e motivato in vista del Gp del Giappone: le parole del team director Yamaha alla vigilia della gara di Motegi

La Yamaha arriva in Giappone, dove ha inizio il Trittico asiatico: domenica si corre a Motegi, davanti al pubblico di casa del team ed i piloti e lo staff vogliono far bene. “Il Gp del Giappone è sempre un round importante per noi, perchè è la gara di casa della nostra fabbrica. E’ anche l’inizio del trittico: avremo tre Gp in tre settimane, il che sarò molto impegnativo, quindi dobbiamo restare concentrati al 100% e anche mostrare resistenza fisica e mentale come team. Motegi tradizionalmente non è un tracciato facile per noi, ma non vediamo l’ora di lavorare venerdì, perchè siamo determinati a metter su un buono spettacolo per i fan giapponesei, che ci danno sempre pieno supporto”, queste le parole cariche di motivazione di Maio Meregalli alla vigilia del Gp del Giappone.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE