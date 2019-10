MotoGp – Nel 2021 un mercato piloti infuocato: Dovi saluta la Ducati, Vinales in Rosso

Un mercato piloti bollente: la situazione dei possibili spostamenti per il 2021

Da tempo non si fa altro che parlare del mercato piloti: non degli spostamenti che si potrebbero vedere nella prossima stagione, nella quale ancora tutti i piloti sono ‘accasati’, bensì di quanto potrà succedere nel 2021. Si è tanto parlato di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo in Ducati, ma sembra ormai che il team di Borgo Panigale abbia chiuso definitivamente le porte al maiorchino.

La Ducati è stata associata poi anche a Marquez, che sembra difficile che il campione spagnolo possa decidere di abbandonare la Honda, dove prende circa 15 milioni di euro l’anno, che potrebbero sicuramente aumentare visti i suoi successi continui e dove riesce ad ottenere una vittoria dietro l’altra, raggiungendo così record paurosi. La Ducati non può permettersi una cifra così importante quindi è costretta a puntare ad altri piloti, tra i quali spicca il nome di Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha potrebbe infatti dire addio al team di Borgo Panigale nel caso in cui Valentino Rossi decidesse di continuare anche dopo il 2020.

Infine c’è l’incognita Dovizioso: nel 2021 potrebbe decidere di appendere il casco al chiodo, come potrebbe anche pensare a cambiare aria e, perchè no?, spostarsi in Honda, team che si è dimostrato interessato al forlivese già quest’anno.

