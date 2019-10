MotoGp – Marquez per nulla superstizioso: “una caduta nella prossima gara? Cercheremo di cambiare tradizione”

Marc Marquez pronto a cambiare la ‘tradizione’: lo spagnolo della Honda non ha intenzione di cadere nella prossima gara, dopo aver conquistato il titolo Mondiale

Marc Marquez è il campione del mondo di MotoGp 2019: lo spagnolo, grazie alla vittoria in Thailandia, ha potuto festeggiare il suo ottavo titolo Mondiale. Marquez, dopo i festeggiamenti col team, è stato ospite del programma televisivo spagnolo El Hormiguero: “no, non è superstizione. È successo ogni volta che vinco un campionato. Normalmente l’ho vinto a Valencia o in Giappone. Quando sono stato in Giappone la gara successiva in Australia, sono caduto. Cercheremo di cambiarlo tradizione. Anche se non sono caduto l’anno scorso., hanno toccato la mia moto e ho dovuto ritirarmi“. Marquez ha poi aperto una parentesi su Quartararo: “in Thailandia ha spinto molto, è molto talentuoso“.

