MotoGp – Marquez soddisfatto, Quartararo si gode il titolo di Rookie, Dovi sperava nel 2° posto: le parole dei protagonisti del Gp del Giappone

Marquez trionfa in Giappone, alle sue spalle Quartararo e Dovizioso: le prime parole dei protagonisti del Gp del Giappone

Marc Marquez ha conquistato l’ennesima vittoria: dopo il successo in Thailandia, lo spagnolo ha trionfato oggi anche in Giappone, regalando alla Honda il titolo Costruttori. Secondo posto per Quartararo, che dopo aver regalato qualche brivido iniziale in un breve duello con Marquez, ha dovuto lottare sul finale con Dovizioso per mantenere il secondo posto e festeggiare per il titolo di Rookie. Terzo invece Andrea Dovizioso autore di una bella rimonta dal settimo posto.

“E’ stata una gara un po’ strana, perchè c’è stata una sccelta diversa delle gomme, credo che quartararo abbia finito le gomme e anche vinales, sono riuscito a tenere un buon tempo sul giro, mi sono preso tanti rischi in frenata, sono risucito a guadagnare terreno in staccata, volevo spingere tanto, volevo arrivare secondo, ho cercato di arrivare al limite, ma sono contento, durante il weekend abbiamo faticato un po’ mentre in gara abbiamo fatto la scelta giusta sia per le gomme che per l’assetto“, queste le parole di Dovizioso dal parco chiuso.

“Alla fine non avevo più gomma, ma sono riuscito a creare un bel distacco all’inizio, marc aveva 3 decimi più di me, io ho spinto al 100% cercando di provarle tutte, ma dovi era incredibilmente veloce e verso la fine ho dovuto spingere ancora, sno contento del secondo podio di fila, voglio ringraziare tutti i membri della mia squadra e sono contento di aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti ad inizio stagione“, ha aggiunto Quartararo.

“Non è stata una vittoria semplice, specialmente perchè ho dovuto spingere sin dall’inizio, avrei cercato di creare un distacco sin dall’inizio perchè mi sentivo molto forte si n dall’inizio, ho iniziato a giocare molto con le varie levette, ho avuto un po’ di problemi al limite col carburante ho spinto un po0 di più, quando mi sono guadagnato 2 secondi ho ricominciato a giocare un po’ con le levette, non èp stato facile, ma ci sono riuscito, sono contento“, ha concluso il vincitore Marquez.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE